В аэропорту Челябинска грядут увольнения из-за ЧП с лайнером

Проверка по авиационному инциденту еще не завершена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска пообещали принять кадровые решения из-за инцидента с самолетом, который 1 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта, комментируя критику руководства аэропорта главой Росавиации Александром Нерадько.

«По итогам проверки будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за произошедший инцидент, которые позволят усилить кадровый потенциал предприятия. Нынешнее руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что руководители аэропорта приняли ряд мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль над работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством.

В первый день декабря в аэропорту Челябинска самолет, летевший из Казани, при посадке выехал за пределы посадочной полосы. Глава Росавиации в своем письме одной из причин случившегося назвал безответственность руководства аэропорта.