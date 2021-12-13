Росавиация обвинила аэропорт Челябинска в безответственности

Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инцидент в аэропорту Челябинска 1 декабря произошел из-за безответственности руководства. Об этом говорится в письме главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил руководителям территориальных управлений гражданской авиации.

«Инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, „но также безответственность и безынициативность“ специалистов. В их задачи входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности», — приводит слова главы Росавиации РБК.

Самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска ночью 1 декабря. Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы, самолеты перенаправляли в екатеринбургский аэропорт Кольцово. В пресс-службе аэропорта Челябинска пообещали прокомментировать заявление Нерадько позже.