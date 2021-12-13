13 декабря 2021
12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Росавиация обвинила аэропорт Челябинска в безответственности

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, телетрап, аэропорт челябинск, телескопический трап, аэропорт игорь курчатов
Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы (фото из архива) Фото:

Инцидент в аэропорту Челябинска 1 декабря произошел из-за безответственности руководства. Об этом говорится в письме главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил руководителям территориальных управлений гражданской авиации.

«Инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, „но также безответственность и безынициативность“ специалистов. В их задачи входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности», — приводит слова главы Росавиации РБК.

Самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска ночью 1 декабря. Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы, самолеты перенаправляли в екатеринбургский аэропорт Кольцово. В пресс-службе аэропорта Челябинска пообещали прокомментировать заявление Нерадько позже.

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Инцидент в аэропорту Челябинска 1 декабря произошел из-за безответственности руководства. Об этом говорится в письме главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил руководителям территориальных управлений гражданской авиации. «Инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, „но также безответственность и безынициативность“ специалистов. В их задачи входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности», — приводит слова главы Росавиации РБК. Самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска ночью 1 декабря. Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы, самолеты перенаправляли в екатеринбургский аэропорт Кольцово. В пресс-службе аэропорта Челябинска пообещали прокомментировать заявление Нерадько позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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