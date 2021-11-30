Аэропорт Челябинска закрыли из-за ЧП с самолетом

Аэропорт Челябинска перестал принимать рейсы из-за ЧП с самолетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска ночью 1 декабря. Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы.

«1 декабря 2021 года в 02:32 в аэропорту г. Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна „Bombardier“, которое выполняло рейс сообщением Казань — Челябинск авиакомпании UVT Aero. Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу», — сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Также сообщается, что на борту находились 32 пассажира, один из которых несовершеннолетний и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия» не смог улететь из Челябинска в Санкт-Петербург из-за сломанного туалета. На борту самолета находились 116 пассажиров.