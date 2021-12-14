Россия ждет комиссию ВОЗ по одобрению «Спутника V» в январе

Ранее сообщалось, что вакцину одобрят до начала 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину «Спутник V» ВОЗ одобрит в январе 2022 года. Делегация организации посетит центр Гамалеи в первый месяц нового года, сообщает заместитель директора центра Денис Логунов.

«Центр имени Гамалеи Минздрава РФ ожидает приезда делегации Всемирной организации здравоохранения в январе. Визит пройдет в рамках одобрения вакцины от коронавируса „Спутник V“», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора центра.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрит российскую вакцину до конца 2021 года. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, все барьеры для признания вакцины были устранены, осталось лишь завершить административные процедуры.