Диетологи предупредили об опасности похудения к Новому году

После долгого голодания организм начинает плохо переваривать сложную пищу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Целенаправленное снижение веса к Новому году может быть опасно для здоровья. Из-за длительного воздержания и голодания организм отвыкает от переваривания сложной пищи. Об этом в беседе с URA.RU рассказали врач-диетолог, нутрициолог, Член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина.

«Вредно, когда люди худеют к какому-то событию, например, к Новому году, а потом начинают много есть. В итоге возрастают риски развития экстренных хирургических заболеваний, острого холецистита, панкреатита. Одно дело, когда организм натренированный, и другое, когда человек долго воздерживался, голодал, ничего не ел. Еда у таких людей будет перевариваться плохо, поэтому желательно не переедать, помогать себе ферментными препаратами, но предварительно лучше проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом», — объяснила Дарья Русакова.

Елена Щетинина добавила, что обострение заболеваний часто встречается и после длительных религиозных постов. «По статистике, большинство операций по удалению желчного пузыря или приступы желчной колики приходятся после длительных постов, пасхального или рождественского. Так как в рационе людей долгое время не присутствует жирная пища, а потом она резко появляется, то начинается движение камней, обострение заболеваний. Поэтому кушать можно все, но понемножку, маленькими порциями, из серии попробовать», — подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский перечислил основные ошибки во время похудения. К ним относится резкое изменение подхода к питанию и отказ от удовольствий.