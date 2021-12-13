13 декабря 2021
11 декабря 2021

Родственники погибших в пермском хостеле подали иск на 60 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии трубопровода в 2020 году хостеле «Карамель» погибли пять человек (фото из архива) Фото:

Родственники погибших в пермском хостеле «Карамель» подали апелляцию и требуют компенсацию в 60 млн рублей. Они также считают, что фигурантам дела вынесли слишком мягкий приговор.

В январе прошлого года в хостеле «Карамель», который располагается в подвале, прорвало трубу отопления, из-за чего помещение затопило кипятком. В результате погибли четверо взрослых и один ребенок, еще трое получили ожоги.

«Родственники троих погибших подали апелляцию и настаивают на сумме исков в 60 миллионов рублей», — сообщает 59.ру. Также родственники обжаловали приговор фигурантам дела, так как сочли его слишком мягким.

После трагедии правоохранительные органы проверили 87 гостиниц по Пермскому краю, 18 из которых закрыли. В феврале этого года владельца затопленного мини-отеля Сергея Щербакова приговорили к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Родственники погибших в пермском хостеле «Карамель» подали апелляцию и требуют компенсацию в 60 млн рублей. Они также считают, что фигурантам дела вынесли слишком мягкий приговор. В январе прошлого года в хостеле «Карамель», который располагается в подвале, прорвало трубу отопления, из-за чего помещение затопило кипятком. В результате погибли четверо взрослых и один ребенок, еще трое получили ожоги. «Родственники троих погибших подали апелляцию и настаивают на сумме исков в 60 миллионов рублей», — сообщает 59.ру. Также родственники обжаловали приговор фигурантам дела, так как сочли его слишком мягким. После трагедии правоохранительные органы проверили 87 гостиниц по Пермскому краю, 18 из которых закрыли. В феврале этого года владельца затопленного мини-отеля Сергея Щербакова приговорили к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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