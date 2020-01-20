На месте происшествия продолжают дежурить спасатели Telegram-канал «112»

В интернете появилось видео с места аварии в пермском хостеле «Карамель» на улице Советской Армии, 21, где ранее произошел прорыв трубы отопления, из-за которого погибли пять человек. На кадрах видно, как из хостела, который расположен в подвале, поднимается пар.

Из-за аварии двор, где находится хостел, затянуло облаком горячего пара, рядом с гостиницей дежурят спасатели, которые не пропускают никого на территорию двора. Видео с происходящим на месте событий опубликовали в telegram-канале «Подъем».

В следственном комитете РФ по Пермскому краю «URA.RU» подтвердили информацию о погибших. «По предварительным данным в результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве. Представители регионального СК добавили, что вода затопила все помещение отеля.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших и назначают судебные экспертизы. По факту гибели людей в ведомстве возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После того как спасатели ликвидируют последствия аварии, следователи осмотрят само место происшествия.