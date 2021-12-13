Система подразумевает автоматическое регулирование направления движения на участке дороги в зависимости от ситуации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге откроют реверсивное движение по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. По неофициальной информации, изменения вступят в силу с Нового года.

«Регулировать движение будут так называемые знаки переменной информации. В зависимости от времени число полос будет увеличиваться либо в сторону Московской, либо, наоборот, в сторону Юго-Запада», — пишет портал Е1 со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга.

Собеседник портала уточняет, что речь, скорее всего, идет про изменение пропускной способности. Тестировать систему начнут в новогодние каникулы.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о смене направления движения по улице Горького от Пушкина до Малышева. Сейчас движение по Горького организовано в одну сторону — от улицы Малышева. Как сообщается в постановлении мэрии, изменения вступят в силу со 2 января 2022 года.