Иммунолог предупредил об опасности заражения COVID на корпоративе

Новогодние корпоративы могут пройти при широком распространении «Омикрон»-штамма коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человек, который собирается пойти на новогодний корпоратив, должен быть готов к тому, что он заразиться коронавирусом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Никак нельзя минимизировать риски заражения коронавирусом на новогоднем корпоративе. С учетом такой заразности. Конечно, можно в респираторах ходить, но я не думаю, что такое возможно на корпоративах, а других вариантов нет. В Европе этот вопрос изучался. Там корпоративы несколько раньше, чем в России. Например, известна ситуация в Малаге (Испания — прим. URA.RU), когда медработники заразились на корпоративе. Заразилась почти половина от пришедших от одного источника», — рассказал URA.RU Николай Крючков.

По мнению иммунолога, корпоративы могут прийтись на ту пору, когда «Омикрон»-штамм коронавируса начнет свое широкое распространение. «Пока мизерное количество случаев „Омикрона“, но это пока. Например, в Дании, Британии и ЮАР мы видим насколько молниеносно он распространяется. Примерно каждые два дня он удваивает свой процент заражения в Европе, поэтому это дело пары недель», — добавил кандидат медицинских наук.

Максимально безопасным корпоратив может быть, если все присутствующие будут либо вакцинированы, либо недавно переболевшие, отметила главврач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. «Способ один — чем больше вакцинированных, тем лучше. Если мы говорим о безопасности, было бы здорово, если бы на корпоративе были все вакцинированные, либо недавно переболевшие. Это будет максимальная безопасность», — уточнила собеседница URA.RU.