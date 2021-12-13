Мэр Кургана прокомментировала конфликт с перевозчиками

Мэр Елена Ситникова отметила, что власти всегда находятся на связи с перевозчиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что предприниматели, которые занимаются автобусными перевозками, не предоставляют документы, где указаны верные расходы. Из-за этого они не могут получить субсидии от властей. Об этом она рассказала 14 декабря на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Мы, во-первых, [только] даем субсидию. Во-вторых, еще ни один перевозчик, сколько бы их не просили, не смог [с весны] предоставить подтверждение своих расходов. Для того, чтобы ему что-то субсидировать, надо <…> понять что субсидировать, в каком размере. <…> Предоставляют нам просто то, что не соответствует действительности, при первой же проверке это все скрывается», — объяснила Ситникова.

Глава города добавила, что мэрия всегда находится на связи с перевозчиками. Ситникова отметила, что открыто говорит об этом перевозчикам, и в ответ предприниматели обещают предоставить мэрии данные.

Ранее в Минтрансе РФ поддержали идею снизить ставку НДС до 10% для предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками. Некоторые перевозчики в Кургане в 2021 году отказывались от маршрутов. По словам представителей мэрии, это связано с тем, что предприниматели считали те маршруты не прибыльными.