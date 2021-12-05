05 декабря 2021
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Перевозчики Кургана попросили помощи у федеральных чиновников

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Город. Курган, автобус
Перевозчики пытаются снизить НДС для автобусов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Представители курганских транспортных компаний обратились за помощью Минтрас РФ: по их мнению, налог на добавленную стоимость для организаций, которые занимаются автобусными перевозками, слишком высок. Об обращении сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Мы обратились за помощью в Союз транспортников России, Минтранс России и в комитет Государственной Думы по транспорту с просьбой освободить от НДС перевозки по нерегулируемым тарифам. И результаты есть! Минтранс России, проведя консультации со смежными ведомствами, ответил нам, что министерство поддерживает снижение ставки НДС до 10%, поскольку такой льготой пользуются авиаперевозчики и железнодорожный транспорт», — рассказали представители союза в своей группе в соцсети «ВКонтакте» и приложили копию ответа министерства.

Представители перевозчиков объяснили, что ранее курганские компании не платили этот налог, так как считалось, что они работают по регулируемому тарифу, по которому организации освобождаются от НДС. С 2020 года НДС для перевозчиков Кургана составил 20%, так как выяснилось, что в Кургане был нерегулируемый тариф. Также их попросили выплатить НДС за предыдущие три года.

Ранее представители курганских компаний сообщили, что их компании могут обанкротиться из-за антиковидных штрафов. Одного из перевозчиков за нарушение масочного режима оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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Представители курганских транспортных компаний обратились за помощью Минтрас РФ: по их мнению, налог на добавленную стоимость для организаций, которые занимаются автобусными перевозками, слишком высок. Об обращении сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «Мы обратились за помощью в Союз транспортников России, Минтранс России и в комитет Государственной Думы по транспорту с просьбой освободить от НДС перевозки по нерегулируемым тарифам. И результаты есть! Минтранс России, проведя консультации со смежными ведомствами, ответил нам, что министерство поддерживает снижение ставки НДС до 10%, поскольку такой льготой пользуются авиаперевозчики и железнодорожный транспорт», — рассказали представители союза в своей группе в соцсети «ВКонтакте» и приложили копию ответа министерства. Представители перевозчиков объяснили, что ранее курганские компании не платили этот налог, так как считалось, что они работают по регулируемому тарифу, по которому организации освобождаются от НДС. С 2020 года НДС для перевозчиков Кургана составил 20%, так как выяснилось, что в Кургане был нерегулируемый тариф. Также их попросили выплатить НДС за предыдущие три года. Ранее представители курганских компаний сообщили, что их компании могут обанкротиться из-за антиковидных штрафов. Одного из перевозчиков за нарушение масочного режима оштрафовали на 500 тысяч рублей.
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