13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В ХМАО мигрантам запретили садиться за руль такси и маршруток

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
Мигрантам в Югре запретили садиться за руль в службах такси Фото:

Мигрантам запретили работать в Югре в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них:

  • Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
  • Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах:
  • Торговля розничная в специализированных магазинах;
  • Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
  • Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
  • Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
  • Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
  • Образование.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.

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Мигрантам запретили работать в Югре в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти Югры. Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них: Ранее URA.RU сообщало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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