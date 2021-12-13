В ХМАО мигрантам запретили садиться за руль такси и маршруток

Мигрантам запретили работать в Югре в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти Югры.
Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них:
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах:
Торговля розничная в специализированных магазинах;
Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Образование.
Ранее URA.RU сообщало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.
Мигрантам запретили работать в Югре в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти Югры. Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них: Ранее URA.RU сообщало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.