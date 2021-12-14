Роскомнадзор заблокирует издание The Insider

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
The Insider оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото:
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Иноагенты РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию The Insider (признано в РФ иноагентом) из-за отсутствия у СМИ соответствующей маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента. Причина в отсутствии соответствующей маркировки СМИ-иноагента», — передает РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

Издание также было оштрафовано на 500 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.

The Insider внесли в список иноагентов 23 июля 2021 года. Главного редактора издания объявили в розыск. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.

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Роскомнадзор ограничил доступ к изданию The Insider (признано в РФ иноагентом) из-за отсутствия у СМИ соответствующей маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «В соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента. Причина в отсутствии соответствующей маркировки СМИ-иноагента», — передает РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора. Издание также было оштрафовано на 500 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы. The Insider внесли в список иноагентов 23 июля 2021 года. Главного редактора издания объявили в розыск. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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