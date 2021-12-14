Роскомнадзор заблокирует издание The Insider

The Insider оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию The Insider (признано в РФ иноагентом) из-за отсутствия у СМИ соответствующей маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента. Причина в отсутствии соответствующей маркировки СМИ-иноагента», — передает РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

Издание также было оштрафовано на 500 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.

The Insider внесли в список иноагентов 23 июля 2021 года. Главного редактора издания объявили в розыск. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.