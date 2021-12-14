Парламент Чечни попросил прокуратуру проверить слова Сокурова

Слова Александра Сокурова проверит Генеральная прокуратура РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парламент Чеченской республики попросил Генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять под личной контроль проверку высказывания режиссера Александра Сокурова о необходимости «отпустить» те республики, которые не хотят входить в состав России. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«В связи с провокационными высказываниями режиссера Александра Сокурова, посягающими на территориальную целостность РФ, а также направленными на возбуждение ненависти и вражды между народами России, в адрес Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту. Парламент Чеченской Республики также обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, чтобы он взял данный вопрос под личный контроль», — написал Даудов в Instagram.

Ранее Сокуров предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе Росси, пишет «Национальная служба новостей». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера.