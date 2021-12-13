Преступник ограбил банк на 10 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге ограбили банк Home Credit Bank на улице Декабристов, 16/18ж. Преступник произвел один выстрел в воздух и унес 10 млн рублей. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«Злоумышленник тщательно подготовился к нападению. Он выбрал время непосредственно перед закрытием банка, когда уже отсутствуют посетители. По предварительным данным, для устрашения, произвел выстрел в воздух. Раненых и погибших нет. Преступник забрал деньги и спешно покинул банк. В ближайшее время представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Скорее всего это будет ст. 162 УК РФ „Разбой с применением оружия“. Данная статья достаточно суровая, максимальное наказание, по ней — до 10 лет лишения свободы», — сообщил URA.RU Валерий Горелых.

Он также отметил, что на месте происшествия уже работают сыщики. На данный момент анализируются записи с камер видеонаблюдения и устанавливаются возможные свидетели. На вид злоумышленнику около 50 лет, его рост 180—185 сантиметров. На нем была синяя кофта и черная длинная куртка с капюшоном.

СМИ запечатлели, как выглядит банк после ограбления Ночные новости

На место происшествия выехала полиция Ночные новости

Скорее всего силовики возбудят уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия» Ночные новости