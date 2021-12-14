Турчак: почему ЕР отклонила закон о QR-кодах на транспорте

Фракция «Единой России» в Госдуме сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за многочисленных просьб россиян. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
«Личные встречи, которые депутаты провели в рамках региональной недели, обращения через общественные приемные партии, коммуникации в социальных сетях, взаимодействие с профессиональным сообществом, экспертами, бизнесом. Итогом этой работы стала жесткая позиция партии. Было принято решение поручить фракции „Единой России“ в Госдуме и комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения. В нынешнем своем виде законопроект не готов даже для первого чтения», — цитируются слова Турчака на официальном сайте «Единой России».
Турчак отметил, что для получения обратной связи от граждан были задействованы все ресурсы партии. «Законопроект чувствительный, затрагивает интересы огромного количества людей, поэтому „Единая Россия“ организовала его широкое общественное обсуждение», — подчеркнул он.
Секретарь Генсовета партии также обратился к президенту России Владимиру Путину и отметил, что тот справедливо указал на недопустимость опрометчивых решений. «Окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации», — заключил Турчак.
Фракция «Единой России» в Госдуме сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за многочисленных просьб россиян. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. «Личные встречи, которые депутаты провели в рамках региональной недели, обращения через общественные приемные партии, коммуникации в социальных сетях, взаимодействие с профессиональным сообществом, экспертами, бизнесом. Итогом этой работы стала жесткая позиция партии. Было принято решение поручить фракции „Единой России“ в Госдуме и комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения. В нынешнем своем виде законопроект не готов даже для первого чтения», — цитируются слова Турчака на официальном сайте «Единой России». Турчак отметил, что для получения обратной связи от граждан были задействованы все ресурсы партии. «Законопроект чувствительный, затрагивает интересы огромного количества людей, поэтому „Единая Россия“ организовала его широкое общественное обсуждение», — подчеркнул он. Секретарь Генсовета партии также обратился к президенту России Владимиру Путину и отметил, что тот справедливо указал на недопустимость опрометчивых решений. «Окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации», — заключил Турчак. Ранее в Госдуме РФ сообщили, что прекращают рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Снятие законопроекта объяснили тем, что его необходимо значительно доработать.