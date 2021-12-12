Госдума снимет с рассмотрения закон о QR-кодах в транспорте

Госдума РФ перестанет рассматривать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин.
По его словам, на решение повлиял президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил, что с введением QR-кодов необходимо действовать аккуратно, чтобы не создавать для россиян дополнительных проблем. «В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — заключил Володин.
Госдума РФ перестанет рассматривать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин. По его словам, на решение повлиял президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил, что с введением QR-кодов необходимо действовать аккуратно, чтобы не создавать для россиян дополнительных проблем. «В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — заключил Володин. Ранее URA.RU сообщало, что Володин объяснил отношение Путина к законопроекту о QR-кодах. Глава государства заявил, что закон о введении QR-кодов имеет рамочный характер.