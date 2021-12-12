12 декабря 2021

Госдума снимет с рассмотрения закон о QR-кодах в транспорте

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Организационное собрание фракции политической партии
По словам Вячеслава Володина, на отказ от закона о QR-кодах повлиял Владимир Путин Фото:
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Госдума РФ перестанет рассматривать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин.

По его словам, на решение повлиял президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил, что с введением QR-кодов необходимо действовать аккуратно, чтобы не создавать для россиян дополнительных проблем. «В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — заключил Володин.

Ранее URA.RU сообщало, что Володин объяснил отношение Путина к законопроекту о QR-кодах. Глава государства заявил, что закон о введении QR-кодов имеет рамочный характер.

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Госдума РФ перестанет рассматривать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин. По его словам, на решение повлиял президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил, что с введением QR-кодов необходимо действовать аккуратно, чтобы не создавать для россиян дополнительных проблем. «В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — заключил Володин. Ранее URA.RU сообщало, что Володин объяснил отношение Путина к законопроекту о QR-кодах. Глава государства заявил, что закон о введении QR-кодов имеет рамочный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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