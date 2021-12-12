В Госдуме объяснили, почему отказались принимать закон о QR-кодах. «Вопросов много»

13 декабря 2021 в 08:38 Размер текста - 17 +

В Госдуме решили, что делать с законопроектом о QR-кодах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме из-за необходимости его доработки. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. По его словам, депутаты прислушались к мнению россиян по этому вопросу. «Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения. Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с рассмотрения снимут законопроект о QR-кодах в общественном транспорте. Это произошло в результате обсуждения Госдумы и правительства, учли мнения регионов и обращения граждан, пишет сайт MK.RU . Замечания были услышаны, сказал Володин. РБК со ссылкой на Минтранс РФ сообщили, что ведомство и Госдума доработают законопроект о QR-кодах в транспорте. Планируется учесть позицию президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме из-за необходимости его доработки. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. По его словам, депутаты прислушались к мнению россиян по этому вопросу. «Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения. Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с рассмотрения снимут законопроект о QR-кодах в общественном транспорте. Это произошло в результате обсуждения Госдумы и правительства, учли мнения регионов и обращения граждан, пишет сайт MK.RU. Замечания были услышаны, сказал Володин. РБК со ссылкой на Минтранс РФ сообщили, что ведомство и Госдума доработают законопроект о QR-кодах в транспорте. Планируется учесть позицию президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября, передает телеканал 360.