12 декабря 2021

В Госдуме объяснили, почему отказались принимать закон о QR-кодах. «Вопросов много»

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В Госдуме решили, что делать с законопроектом о QR-кодах Фото:
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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме из-за необходимости его доработки. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. По его словам, депутаты прислушались к мнению россиян по этому вопросу.

«Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения. Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с рассмотрения снимут законопроект о QR-кодах в общественном транспорте. Это произошло в результате обсуждения Госдумы и правительства, учли мнения регионов и обращения граждан, пишет сайт MK.RU. Замечания были услышаны, сказал Володин. РБК со ссылкой на Минтранс РФ сообщили, что ведомство и Госдума доработают законопроект о QR-кодах в транспорте. Планируется учесть позицию президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября, передает телеканал 360.

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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме из-за необходимости его доработки. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. По его словам, депутаты прислушались к мнению россиян по этому вопросу. «Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения. Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с рассмотрения снимут законопроект о QR-кодах в общественном транспорте. Это произошло в результате обсуждения Госдумы и правительства, учли мнения регионов и обращения граждан, пишет сайт MK.RU. Замечания были услышаны, сказал Володин. РБК со ссылкой на Минтранс РФ сообщили, что ведомство и Госдума доработают законопроект о QR-кодах в транспорте. Планируется учесть позицию президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября, передает телеканал 360.
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