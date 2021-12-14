14 декабря 2021
13 декабря 2021

В Курганской области уничтожат почти 9 тонн курток

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городских рынков. Курган , верхняя одежда, рынок, зимняя одежда, манекен
Куртки незаконно ввезли в Курганскую область Фото:

В Петуховском районном суде (Курганская область) приняли решение уничтожить 8 940 кг курток, которые ранее незаконно ввезли в регион. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте областного Роспотребнадзора.

«Постановление было изменено Петуховским районным судом, путем указания на уничтожение изъятой продукции легкой промышленности. В установленном порядке необходимо было уничтожить куртки общим весом 8 940 кг, количеством 11 513 штук», — указано в сообщении.

В апреле представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тысяч рублей, а продукцию изъяли. Предпринимателя обвинили в ввозе товаров без маркировки, соответствующей законодательству. Представители компании пытались обжаловать решение, так как, по их мнению, наказание наложили дважды за одно и то же действие. Суд нашел доводы, указанные в жалобе, несостоятельными.

В ноябре стало известно, что в регионе уничтожат 13 тонн нелегальной одежды. В сентябре в Кургане уничтожили более девяти тысяч пар обуви.

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В Петуховском районном суде (Курганская область) приняли решение уничтожить 8 940 кг курток, которые ранее незаконно ввезли в регион. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте областного Роспотребнадзора. «Постановление было изменено Петуховским районным судом, путем указания на уничтожение изъятой продукции легкой промышленности. В установленном порядке необходимо было уничтожить куртки общим весом 8 940 кг, количеством 11 513 штук», — указано в сообщении. В апреле представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тысяч рублей, а продукцию изъяли. Предпринимателя обвинили в ввозе товаров без маркировки, соответствующей законодательству. Представители компании пытались обжаловать решение, так как, по их мнению, наказание наложили дважды за одно и то же действие. Суд нашел доводы, указанные в жалобе, несостоятельными. В ноябре стало известно, что в регионе уничтожат 13 тонн нелегальной одежды. В сентябре в Кургане уничтожили более девяти тысяч пар обуви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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