В Курганской области уничтожат почти 9 тонн курток

Куртки незаконно ввезли в Курганскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петуховском районном суде (Курганская область) приняли решение уничтожить 8 940 кг курток, которые ранее незаконно ввезли в регион. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте областного Роспотребнадзора.

«Постановление было изменено Петуховским районным судом, путем указания на уничтожение изъятой продукции легкой промышленности. В установленном порядке необходимо было уничтожить куртки общим весом 8 940 кг, количеством 11 513 штук», — указано в сообщении.

В апреле представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тысяч рублей, а продукцию изъяли. Предпринимателя обвинили в ввозе товаров без маркировки, соответствующей законодательству. Представители компании пытались обжаловать решение, так как, по их мнению, наказание наложили дважды за одно и то же действие. Суд нашел доводы, указанные в жалобе, несостоятельными.

В ноябре стало известно, что в регионе уничтожат 13 тонн нелегальной одежды. В сентябре в Кургане уничтожили более девяти тысяч пар обуви.