У первых лиц Екатеринбурга больше не будет премий

Оклад Алексея Орлова составит 63 902 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению согласовала изменения в муниципальные акты об оплате труда высших должностных лиц. Поправки предполагают, что отныне зарплаты главы города Алексея Орлова, спикера думы Игоря Володина, его заместителя Виктора Тестова, а также председателя Счетной палаты Андрея Парунина будут формироваться из окладов. Такая же система действует на уровне областной власти.

«Мы переходим на оплату по окладам. Премиальной [плавающей] системы [выплат] больше не будет», — объяснил суть изменений вице-мэр по финансам Андрей Корюков.

Зарплата Орлова будет состоять из оклада (63902 рубля, он не изменился), ежемесячной надбавки в виде трех окладов и надбавки за доступ к гостайне. Раз в год Орлову будут выплачиваться отпускные в размере двух окладов. По словам Корюкова, оклад Орлова — 90% от оклада губернатора Евгения Куйвашева.

А оклад Володина — 90% от оклада председателя заксо Людмилы Бабушкиной, то есть 57512 рублей (размер не изменился). Кроме того, каждый месяц он будет получать надбавку в виде 2,6 оклада. Зарплата вице-спикера Тестова — оклад (51762 рублей) и надбавка в виде 2,2 оклада; зарплата депутата, работающего на постоянной основе, — оклад (46009 рублей) и надбавка в виде 1,9 оклада. Зарплата главы Счетной палаты Андрея Парунина — оклад (51762 рубля), надбавка — 1,9 оклада. Отпускные для указанных должностных лиц, как и у мэра, — два оклада.