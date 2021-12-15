СВР просит Запад объясниться за следы яда в анализах Навального

В СВР рассчитывают, что Запад объяснит следы яда в анализах Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ ждет от Запада пояснений о том, как в анализах Алексея Навального появились следы боевого отравляющего вещества. По его словам, пока вразумительных объяснений нет.

«Что же касается новых сведений по этому „делу“, то на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах гражданина РФ после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества», — отметил Нарышкин. Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Нарышкин также напомнил о мнимых отравлениях экс-сотрудников российской разведки. «Известно, что Скрипаль — далеко не первый в ряду изменников, в мнимом отравлении которых обвиняют российские спецслужбы. Пожалуй, я бы рекомендовал всем тем, кто живо интересуется „тайными спецоперациями“, заняться разгадыванием такого рода политических интриг наших противников», — подытожил он.

Ранее США и еще 44 страны попросили российские власти дать разъяснение из-за того, что Алексею Навальному в 2020 году стало плохо на территории РФ. Эти государства передали вопрос к России через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).