Каждый четвертый пермяк останется без новогоднего корпоратива

15 декабря 2021 в 12:13 Размер текста - 17 +

Работодатели отказываются от проведения праздничных мероприятий из-за COVID и отсутствия на это денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почти 25% жителей Пермского края останутся без новогоднего корпоратива. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного порталом HeadHunter. По данным опроса, корпоративы проводятся лишь у половины жителей. У 41% праздничные мероприятия проводятся редко, а у 11% не проводится никаких торжеств. «56% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года», — говорится в исследовании HeadHunter. Помимо этого, 20% жителей региона еще не определились, будет ли у них на работе праздник в честь Нового года, а 24% заявили, что останутся без новогодней вечеринки с коллегами. Такое решение работодателей связано со сложной эпидемиологической ситуацией (57%) и отсутствием средств на празднование (30%). Оффлайн торжество состоится у 58% празднующих, а у 28% пройдет в онлайн режиме. Остальные не определись с форматом праздника. Только у 11% праздник состоится на рабочем месте, 89% будут праздновать в других заведениях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Почти 25% жителей Пермского края останутся без новогоднего корпоратива. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного порталом HeadHunter. По данным опроса, корпоративы проводятся лишь у половины жителей. У 41% праздничные мероприятия проводятся редко, а у 11% не проводится никаких торжеств. «56% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года», — говорится в исследовании HeadHunter. Помимо этого, 20% жителей региона еще не определились, будет ли у них на работе праздник в честь Нового года, а 24% заявили, что останутся без новогодней вечеринки с коллегами. Такое решение работодателей связано со сложной эпидемиологической ситуацией (57%) и отсутствием средств на празднование (30%). Оффлайн торжество состоится у 58% празднующих, а у 28% пройдет в онлайн режиме. Остальные не определись с форматом праздника. Только у 11% праздник состоится на рабочем месте, 89% будут праздновать в других заведениях.