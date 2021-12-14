14 декабря 2021
13 декабря 2021

Каждый четвертый пермяк останется без новогоднего корпоратива

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели отказываются от проведения праздничных мероприятий из-за COVID и отсутствия на это денег Фото:

Почти 25% жителей Пермского края останутся без новогоднего корпоратива. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного порталом HeadHunter. По данным опроса, корпоративы проводятся лишь у половины жителей. У 41% праздничные мероприятия проводятся редко, а у 11% не проводится никаких торжеств.

«56% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года», — говорится в исследовании HeadHunter. Помимо этого, 20% жителей региона еще не определились, будет ли у них на работе праздник в честь Нового года, а 24% заявили, что останутся без новогодней вечеринки с коллегами.

Такое решение работодателей связано со сложной эпидемиологической ситуацией (57%) и отсутствием средств на празднование (30%). Оффлайн торжество состоится у 58% празднующих, а у 28% пройдет в онлайн режиме. Остальные не определись с форматом праздника. Только у 11% праздник состоится на рабочем месте, 89% будут праздновать в других заведениях.

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Почти 25% жителей Пермского края останутся без новогоднего корпоратива. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного порталом HeadHunter. По данным опроса, корпоративы проводятся лишь у половины жителей. У 41% праздничные мероприятия проводятся редко, а у 11% не проводится никаких торжеств. «56% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года», — говорится в исследовании HeadHunter. Помимо этого, 20% жителей региона еще не определились, будет ли у них на работе праздник в честь Нового года, а 24% заявили, что останутся без новогодней вечеринки с коллегами. Такое решение работодателей связано со сложной эпидемиологической ситуацией (57%) и отсутствием средств на празднование (30%). Оффлайн торжество состоится у 58% празднующих, а у 28% пройдет в онлайн режиме. Остальные не определись с форматом праздника. Только у 11% праздник состоится на рабочем месте, 89% будут праздновать в других заведениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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