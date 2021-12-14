Пермяки протестуют против мероприятия к 300-летию города

Жители домов по Комсомольскому проспекту отказываются от подсветки ко Дню города Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми собственники ряда домов по Комсомольскому проспекту отказываются от архитектурной подсветки своего жилья. И.о. начальника департамента дорог и благоустройства мэрии Сергей Красильников на заседании гордумы 15 декабря сообщил, что пять «домов» отказались от подсветки, 10 — в процессе обсуждения.

«Работы очень длительные, большинство собственников отказываются, — отметил он. — Есть несколько причин для отказов. Первая — фасад не отремонтирован. Второе — жители переживают, что подсветка будет [попадать] в жилые дома. Третье — переживают, что все-таки с них будет взиматься некая плата за то, что будет размещена подсветка и оплата за электроэнергию». По словам Красильникова, администрация проводит общие собрания, где разъясняет, что монтаж и содержание подсветки для жителей будет бесплатным. Этим будет заниматься МКУ «Горсвет» по отдельному счетчику электроэнергии.

Подсветка будет размещена на 78 зданиях на Компроссе. Это 54 жилых дома и 24 административных здания. Согласия дали сегодня собственники 41 МКД и 15 владельцев административных зданий. Какие именно дома (это 4 МКД и 1 административное здание) отказались от подсветки, пока не известно. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.

Архитектурная подсветка 109 домов на Компросе, ул. Ленина и ул. Петропавловской является одним из мероприятий по подготовке к 300-летию Перми. СМИ сообщали, что на эти цели предусмотрено 1,2 млрд руб.