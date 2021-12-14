КВНщикам с ограниченными возможностями здоровья нужны деньги на поездку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда КВН «Без комплексов» из Ялуторовска (Тюменская область), игроки которой — люди с ограниченными возможностями здоровья, объявила сбор средств на поездку в Сочи, для участия в фестивале «КиВиН-2022». Об этом URA.RU рассказала руководитель команды Лариса Евсеева.

«Мы получили приглашение от президента международного союза КВН Александра Маслякова, принять участие в фестивале „КиВиН-2022“. Поездка должна быть оплачена из собственных средств. Мы посчитали — требуется более 590 тысяч рублей», — рассказала URA.RU руководитель команды КВН «Без комплексов» Лариса Евсеева.

Деньги нужны на билеты, проживание, питание и экипировку игроков. Все они имеют инвалидность. Собрать сумму необходимо максимум до 25 декабря. О том, как помочь команде, можно узнать в их группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Половину денег мы уже нашли: помогли неравнодушные люди и предприниматели. Надеюсь, оставшуюся сумму успеем собрать. Обратились за помощью в Тюменскую областную думу, ждем ответа. Лично нас уже поддержала депутат Ольга Швецова», — рассказала Лариса Евсеева.

По словам руководителя команды, в правительство Тюменской области письма они не направляли. URA.RU отправило запрос в оперативный штаб региона, с просьбой уточнить, заложены ли в бюджете средства на оказание подобной помощи.