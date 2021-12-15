Ученые рассказали об опасности перекреста гриппа и COVID

15 декабря 2021 в 14:42 Размер текста - 17 +

По симптоматике нельзя определить, что человек заразился гриппом и COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 По симптоматике нельзя определить одновременное заражении гриппом и COVID-19, но при этом смешение инфекций может серьезно сказаться на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «И грипп, и коронавирус дают слишком разнообразную симптоматику, чтобы по ним можно было сказать, что эта инфекция смешанная. Какие именно возбудители объясняют заболевание у человека, может показать только лаборатория, те же ПЦР-тесты, молекулярно-генетическая диагностика. Но смешение инфекций не исключает более тяжелого протекания, тем более, что и при гриппе, и при коронавирусе присутствует поражение сосудов, и здесь возможно взаимное отягощение», — подчеркнул Владимир Тимошилов. В беседе с URA.RU руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко добавил, что научных публикаций на тему перекреста гриппа и COVID-19 пока нет, но такая ситуация возможна. «Таких публикаций не видел, но перекрест возможен. У гриппа и коронавируса общая мишень — слизистая оболочка верхних и нижних дыхательных путей и там возможна интерференция (подавление репродукции одного вируса другим в клетках, смешанно зараженных двумя вирусами — прим. URA.RU). То есть вирусы занимают свою какую-то определенную нишу», — объяснил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что с начала декабря в 64 субъектах РФ произошло превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ. По мнению главного врача сети клиник «К+31» Бориса Чурадзе, COVID-19 может маскироваться под любые вирусные инфекции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По симптоматике нельзя определить одновременное заражении гриппом и COVID-19, но при этом смешение инфекций может серьезно сказаться на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «И грипп, и коронавирус дают слишком разнообразную симптоматику, чтобы по ним можно было сказать, что эта инфекция смешанная. Какие именно возбудители объясняют заболевание у человека, может показать только лаборатория, те же ПЦР-тесты, молекулярно-генетическая диагностика. Но смешение инфекций не исключает более тяжелого протекания, тем более, что и при гриппе, и при коронавирусе присутствует поражение сосудов, и здесь возможно взаимное отягощение», — подчеркнул Владимир Тимошилов. В беседе с URA.RU руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко добавил, что научных публикаций на тему перекреста гриппа и COVID-19 пока нет, но такая ситуация возможна. «Таких публикаций не видел, но перекрест возможен. У гриппа и коронавируса общая мишень — слизистая оболочка верхних и нижних дыхательных путей и там возможна интерференция (подавление репродукции одного вируса другим в клетках, смешанно зараженных двумя вирусами — прим. URA.RU). То есть вирусы занимают свою какую-то определенную нишу», — объяснил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что с начала декабря в 64 субъектах РФ произошло превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ. По мнению главного врача сети клиник «К+31» Бориса Чурадзе, COVID-19 может маскироваться под любые вирусные инфекции.