Врач объяснил, как коронавирус маскируется под другие болезни

10 декабря 2021 в 07:24 Размер текста - 17 +

Поставить правильный диагноз поможет своевременное обращение к врачу, заявил Борис Чурадзе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У коронавируса нет специфических симптомов, поэтому он может легко маскироваться под другие заболевания. Об этом рассказал главный врач сети клиник «К+31» кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. Вовремя установить правильный диагноз поможет только своевременное обращение за медицинской помощью. «COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 — это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», — цитирует Бориса Чурадзе «Радио Spuntik». Тот же кашель может быть симптомом ряда других опасных заболеваний, напомнила врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова в интервью «Российской газете». Так, например, его может вызывать микоплазменная инфекция или коклюш. Последний характеризуется приступами сильного, мучительного кашля. Коклюш особенно опасен для младенцев и детей младшего возраста. Чурадзе посоветовал при первых симптомах болезни обращаться за медицинской помощью. По его словам, это единственный способ «демаскировать» коронавирус. Выявить COVID-19 двумя способами: с помощью ПЦР-теста и экспресс-исследования, уточнил врач. Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU развеял миф о том, что коронавирус не опаснее гриппа. Он напомнил, что от COVID-19 ежедневно умирает по тысяче человек. По его словам, столько летальных случаев из-за гриппа не было в последние 50 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У коронавируса нет специфических симптомов, поэтому он может легко маскироваться под другие заболевания. Об этом рассказал главный врач сети клиник «К+31» кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. Вовремя установить правильный диагноз поможет только своевременное обращение за медицинской помощью. «COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 — это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», — цитирует Бориса Чурадзе «Радио Spuntik». Тот же кашель может быть симптомом ряда других опасных заболеваний, напомнила врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова в интервью «Российской газете». Так, например, его может вызывать микоплазменная инфекция или коклюш. Последний характеризуется приступами сильного, мучительного кашля. Коклюш особенно опасен для младенцев и детей младшего возраста. Чурадзе посоветовал при первых симптомах болезни обращаться за медицинской помощью. По его словам, это единственный способ «демаскировать» коронавирус. Выявить COVID-19 двумя способами: с помощью ПЦР-теста и экспресс-исследования, уточнил врач. Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU развеял миф о том, что коронавирус не опаснее гриппа. Он напомнил, что от COVID-19 ежедневно умирает по тысяче человек. По его словам, столько летальных случаев из-за гриппа не было в последние 50 лет.