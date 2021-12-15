Bloomberg: страны ЕС выступили против антироссийских санкций

Против санкций выступило сразу несколько европейских стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупные страны Европейского союза (ЕС), среди которых Германия, Испания, Италия и Франция, выступают против введения санкций в отношении России. Соответствующую информацию приводит американское издание Bloomberg.

Франция и Федеративная Республика Германия (ФРГ) отдают предпочтение переговорам с РФ. В то же время другие страны ЕС утверждают, что публичная поддержка новых санкций поможет лучше сдерживать Россию.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Российский президент отметил, что есть ощущение, будто американские политические силы соревнуются в антироссийском настрое, уточняет RT. Президент США Джо Байден предупредил Путина о введении жестких санкций в случае нападении России на Украину, передает «Национальная служба новостей».