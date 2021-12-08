Путин назвал чушью санкции США

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью антироссийские санкции, которые якобы вводятся для обеспечения безопасности США. Такое заявление он сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе.
«Вводятся санкции под предлогом обеспечения безопасности США. Чем ваш институт [Московский физико-технический институт] угрожает безопасности США? Ничем! Это полная чушь! Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — ответил Путин выпускнику Физтеха на вопрос о санкциях США, в том числе, в области науки. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».
В конце ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции. Тем самым США наложили на вуз санкции.
Президент РФ Владимир Путин назвал чушью антироссийские санкции, которые якобы вводятся для обеспечения безопасности США. Такое заявление он сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Вводятся санкции под предлогом обеспечения безопасности США. Чем ваш институт [Московский физико-технический институт] угрожает безопасности США? Ничем! Это полная чушь! Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — ответил Путин выпускнику Физтеха на вопрос о санкциях США, в том числе, в области науки. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В конце ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции. Тем самым США наложили на вуз санкции.