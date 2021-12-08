Путин назвал чушью санкции США 08 декабря 2021 в 23:03 Размер текста - 17 + Путин объяснил санкции попыткой сдержать развитие России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал чушью антироссийские санкции, которые якобы вводятся для обеспечения безопасности США. Такое заявление он сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Вводятся санкции под предлогом обеспечения безопасности США. Чем ваш институт [Московский физико-технический институт] угрожает безопасности США? Ничем! Это полная чушь! Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — ответил Путин выпускнику Физтеха на вопрос о санкциях США, в том числе, в области науки. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В конце ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции. Тем самым США наложили на вуз санкции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью антироссийские санкции, которые якобы вводятся для обеспечения безопасности США. Такое заявление он сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Вводятся санкции под предлогом обеспечения безопасности США. Чем ваш институт [Московский физико-технический институт] угрожает безопасности США? Ничем! Это полная чушь! Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — ответил Путин выпускнику Физтеха на вопрос о санкциях США, в том числе, в области науки. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В конце ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции. Тем самым США наложили на вуз санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям