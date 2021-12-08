08 декабря 2021

Путин назвал чушью санкции США

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Путин объяснил санкции попыткой сдержать развитие России Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью антироссийские санкции, которые якобы вводятся для обеспечения безопасности США. Такое заявление он сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе.

«Вводятся санкции под предлогом обеспечения безопасности США. Чем ваш институт [Московский физико-технический институт] угрожает безопасности США? Ничем! Это полная чушь! Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — ответил Путин выпускнику Физтеха на вопрос о санкциях США, в том числе, в области науки. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».

В конце ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции. Тем самым США наложили на вуз санкции.

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Президент РФ Владимир Путин назвал чушью антироссийские санкции, которые якобы вводятся для обеспечения безопасности США. Такое заявление он сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Вводятся санкции под предлогом обеспечения безопасности США. Чем ваш институт [Московский физико-технический институт] угрожает безопасности США? Ничем! Это полная чушь! Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — ответил Путин выпускнику Физтеха на вопрос о санкциях США, в том числе, в области науки. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В конце ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции. Тем самым США наложили на вуз санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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