Православный олигарх откроет памятник в Кургане

Константин Малофеев откроет памятник Александру Невскому в Кургане и презентует свою новую книгу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городском саду Кургана 15 декабря откроют и освятят памятник князю Александру Невскому. В церемонии примет участие православный миллиардер Константин Малофеев, сообщили в пресс-службе курганской епархии.

«15 декабря в городском саду рядом с Александро-Невским кафедральным собором города Кургана откроют и освятят памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Ради этого события столицу Зауралья посетит заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общества „Царьград“ Константин Малофеев, при поддержке которого и была отлита скульптура», — говорится в сообщении пресс-службы курганской епархии.

В Кургане Малофеев пробудет один день. Запланировано выступление гостя на пленарном заседании XVII областных Рождественских чтений с лекцией «Империя сквозь века», в завершение которого он презентует свою новую книгу «Империя».

В Курганской области реготделение «Царьграда» действует с января 2021 года, его возглавляет митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Скульптуру князя установят возле Александро-Невского Кафедрального Собора. На месте, где будет памятник, раньше находился арт-объект «Баба-яга».

фото: пресс-служба Курганской епархии