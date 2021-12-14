14 декабря 2021

В Перми экстренно закрывают школу. «Продолжать учебный процесс небезопасно для жизни»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, замок, закрытый двор
Школу решено срочно закрыть для проведения ремонта Фото:

С января 2022 года пермскую школу №21 закрывают на капитальный ремонт, а детей переводят в другие учебные заведения. В администрации школы говорят, что продолжать учебный процесс опасно для жизни.

«Продолжать учебный процесс в нашем здании небезопасно для жизни и здоровья детей и педагогического коллектива. Входы в спортзал и в здание, где находится библиотека были перекрыты ранее. Одна из опор под спортзалом разрушена полностью. В здании библиотеки большие трещины. И в основном здании обнаружены ряд проблем», — говорится в обращении к родителям на сайте школы.

В департаменте образования пояснили, что школа попадает в зону влияния реконструкции здания по улице Пермской, 66, где расположится малая сцена пермского ТЮЗа. Там сейчас ведутся земляные работы, включающие в себя разработку грунта, его перемещение, укладка и уплотнение. «Здание школы №21 будет законсервировано, чтобы не допустить его разрушения. В январе—феврале будет проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. После разработки документации и согласования с Краевым центром охраны памятников будут определены сроки проведения капитального ремонта здания и начнется ремонт», — сообщают в мэрии.

Ученики начальных классов с января продолжат обучение на базе школы №28, где есть достаточное количество свободных кабинетов. Школьники с 5-го по 11-е классы будут учиться на базе школы №61.

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С января 2022 года пермскую школу №21 закрывают на капитальный ремонт, а детей переводят в другие учебные заведения. В администрации школы говорят, что продолжать учебный процесс опасно для жизни. «Продолжать учебный процесс в нашем здании небезопасно для жизни и здоровья детей и педагогического коллектива. Входы в спортзал и в здание, где находится библиотека были перекрыты ранее. Одна из опор под спортзалом разрушена полностью. В здании библиотеки большие трещины. И в основном здании обнаружены ряд проблем», — говорится в обращении к родителям на сайте школы. В департаменте образования пояснили, что школа попадает в зону влияния реконструкции здания по улице Пермской, 66, где расположится малая сцена пермского ТЮЗа. Там сейчас ведутся земляные работы, включающие в себя разработку грунта, его перемещение, укладка и уплотнение. «Здание школы №21 будет законсервировано, чтобы не допустить его разрушения. В январе—феврале будет проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. После разработки документации и согласования с Краевым центром охраны памятников будут определены сроки проведения капитального ремонта здания и начнется ремонт», — сообщают в мэрии. Ученики начальных классов с января продолжат обучение на базе школы №28, где есть достаточное количество свободных кабинетов. Школьники с 5-го по 11-е классы будут учиться на базе школы №61.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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