14 декабря 2021

В Перми центральные улицы затопило из-за аварии на водоводе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в Перми. Пермь, коммунальная авария
В Дзержинском районе Перми поврежден водовод (архивное фото) Фото:

В Перми из-за прорыва водовода затопило часть улицы Локомотивной и площадь Гайдара. О коммунальной аварии сообщается на сайте ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».

«При работах строительной организации на улице Локомотивная около поврежден магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты „Новогор-Прикамье“ в связи с сильной утечкой воды проводят обследование и отключение поврежденного участка. Также будут проведены необходимые отключения на сети, чтобы отключать воду минимальному количеству потребителей», — указано на сайте компании.

Точное количество потребителей, которые попадут под отключение в компании URA.RU уточнить затруднились. Сейчас из-за аварии пониженное давление при подаче воды в Дзержинском и Ленинском районах.

Улица Локомотивная оказалась под водой из-за повреждения водовода
Фото:

Коммунальная авария в Перми. Пермь
Спустя несколько минут после аварии воды на площади Гайдара стало значительно меньше, передает корреспондент URA.RU
Фото:

Коммунальная авария в Перми. Пермь
Движение транспорта на затопленных улицах не приостанавливалось
Фото:

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В Перми из-за прорыва водовода затопило часть улицы Локомотивной и площадь Гайдара. О коммунальной аварии сообщается на сайте ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье». «При работах строительной организации на улице Локомотивная около поврежден магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты „Новогор-Прикамье“ в связи с сильной утечкой воды проводят обследование и отключение поврежденного участка. Также будут проведены необходимые отключения на сети, чтобы отключать воду минимальному количеству потребителей», — указано на сайте компании. Точное количество потребителей, которые попадут под отключение в компании URA.RU уточнить затруднились. Сейчас из-за аварии пониженное давление при подаче воды в Дзержинском и Ленинском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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