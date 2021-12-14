В Дзержинском районе Перми поврежден водовод (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми из-за прорыва водовода затопило часть улицы Локомотивной и площадь Гайдара. О коммунальной аварии сообщается на сайте ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».

«При работах строительной организации на улице Локомотивная около поврежден магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты „Новогор-Прикамье“ в связи с сильной утечкой воды проводят обследование и отключение поврежденного участка. Также будут проведены необходимые отключения на сети, чтобы отключать воду минимальному количеству потребителей», — указано на сайте компании.

Точное количество потребителей, которые попадут под отключение в компании URA.RU уточнить затруднились. Сейчас из-за аварии пониженное давление при подаче воды в Дзержинском и Ленинском районах.

Улица Локомотивная оказалась под водой из-за повреждения водовода Фото: «Мой город — Пермь», «Вконтакте»

Спустя несколько минут после аварии воды на площади Гайдара стало значительно меньше, передает корреспондент URA.RU Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Движение транспорта на затопленных улицах не приостанавливалось Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU