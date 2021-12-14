В Перми из-за прорыва водовода затопило часть улицы Локомотивной и площадь Гайдара. О коммунальной аварии сообщается на сайте ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».
«При работах строительной организации на улице Локомотивная около поврежден магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты „Новогор-Прикамье“ в связи с сильной утечкой воды проводят обследование и отключение поврежденного участка. Также будут проведены необходимые отключения на сети, чтобы отключать воду минимальному количеству потребителей», — указано на сайте компании.
Точное количество потребителей, которые попадут под отключение в компании URA.RU уточнить затруднились. Сейчас из-за аварии пониженное давление при подаче воды в Дзержинском и Ленинском районах.
Улица Локомотивная оказалась под водой из-за повреждения водовода
Фото: «Мой город — Пермь», «Вконтакте»
Спустя несколько минут после аварии воды на площади Гайдара стало значительно меньше, передает корреспондент URA.RU
В Перми из-за прорыва водовода затопило часть улицы Локомотивной и площадь Гайдара. О коммунальной аварии сообщается на сайте ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье». «При работах строительной организации на улице Локомотивная около поврежден магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты „Новогор-Прикамье“ в связи с сильной утечкой воды проводят обследование и отключение поврежденного участка. Также будут проведены необходимые отключения на сети, чтобы отключать воду минимальному количеству потребителей», — указано на сайте компании. Точное количество потребителей, которые попадут под отключение в компании URA.RU уточнить затруднились. Сейчас из-за аварии пониженное давление при подаче воды в Дзержинском и Ленинском районах.