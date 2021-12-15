Свердловский парламент покидает главный пиарщик

Алексей Сидорский отвечал за PR свердловского заксо с 2000-х годов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель пресс-службы заксобрания Свердловской области Алексей Сидорский покинет свой пост. Специалист, работавший в парламенте с 2000-х годов, написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил сам Сидорский.

«Сейчас я нахожусь в отпуске до конца года. Уже написал заявление [об уходе] с 30 декабря. Поэтому с нового года я покидаю законодательное собрание», — рассказал URA.RU Алексей Сидорский. Свое следующее место работы он предпочел пока не раскрывать.

Сидорский работал в заксо больше 15 лет и отвечал за связи со СМИ и общественностью. Кто будет новым начальником пресс-службы парламента, пока не раскрывается. Ранее заксобрание покинул Артем Рябов, советник спикера Людмилы Бабушкиной.