Свердловский парламент покидает главный пиарщик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заксобрание СО. Целый день. Екатеринбург, сидорский алексей
Алексей Сидорский отвечал за PR свердловского заксо с 2000-х годов Фото:

Руководитель пресс-службы заксобрания Свердловской области Алексей Сидорский покинет свой пост. Специалист, работавший в парламенте с 2000-х годов, написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил сам Сидорский.

«Сейчас я нахожусь в отпуске до конца года. Уже написал заявление [об уходе] с 30 декабря. Поэтому с нового года я покидаю законодательное собрание», — рассказал URA.RU Алексей Сидорский. Свое следующее место работы он предпочел пока не раскрывать.

Сидорский работал в заксо больше 15 лет и отвечал за связи со СМИ и общественностью. Кто будет новым начальником пресс-службы парламента, пока не раскрывается. Ранее заксобрание покинул Артем Рябов, советник спикера Людмилы Бабушкиной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководитель пресс-службы заксобрания Свердловской области Алексей Сидорский покинет свой пост. Специалист, работавший в парламенте с 2000-х годов, написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил сам Сидорский. «Сейчас я нахожусь в отпуске до конца года. Уже написал заявление [об уходе] с 30 декабря. Поэтому с нового года я покидаю законодательное собрание», — рассказал URA.RU Алексей Сидорский. Свое следующее место работы он предпочел пока не раскрывать. Сидорский работал в заксо больше 15 лет и отвечал за связи со СМИ и общественностью. Кто будет новым начальником пресс-службы парламента, пока не раскрывается. Ранее заксобрание покинул Артем Рябов, советник спикера Людмилы Бабушкиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...