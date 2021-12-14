На СТО в Сургуте взорвался газовый баллон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взрыва в Сургуте газового баллона на станции техобслуживания (СТО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 15 декабря на ул. 30 лет Победы.

«По поручению прокурора автономного округа прокурор Сургута лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась кровля СТО. По уточненным данным, восемь человек пострадало, двое из них госпитализированы. Погибших нет.

В здании СТО обрушилась кровля Фото: прокуратура ХМАО