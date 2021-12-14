14 декабря 2021

Прокуратура начала проверку по факту взрыва в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, газовый баллон
На СТО в Сургуте взорвался газовый баллон Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взрыва в Сургуте газового баллона на станции техобслуживания (СТО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 15 декабря на ул. 30 лет Победы.

«По поручению прокурора автономного округа прокурор Сургута лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась кровля СТО. По уточненным данным, восемь человек пострадало, двое из них госпитализированы. Погибших нет.

В здании СТО обрушилась кровля
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взрыва в Сургуте газового баллона на станции техобслуживания (СТО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 15 декабря на ул. 30 лет Победы. «По поручению прокурора автономного округа прокурор Сургута лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась кровля СТО. По уточненным данным, восемь человек пострадало, двое из них госпитализированы. Погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...