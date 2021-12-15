Доктор наук рассказал о развитии болезни Паркинсона после COVID

15 декабря 2021 в 20:44 Размер текста - 17 +

COVID-19 провоцирует хроническое заболевание головного мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID-19 может спровоцировать развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Коронавирус может спровоцировать и ускорить развитие болезни Паркинсона, это новое исследование и такие случаи уже описаны. Зная природу болезни Паркинсона, образования соответствующих протеиновых структур, мы понимаем, что коронавирус может стать провокатором, и тут скорее всего два в одном — идет аутоиммунное поражение, а также поражение центральной нервной системы, потому что COVID-19 является мощным триггером запуска многих аутоиммунных процессов», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, для раннего выявления болезни Паркинсона необходимо после выздоровления от коронавируса пройти полную диспансеризацию. «Мы знали по симптомам потери обоняния, что коронавирус поражает центральную нервную систему, но теперь понимаем, что дело заходит намного дальше, поэтому очень важно после COVID-19 пройти обследование, углубленную профилактическую диспансеризацию, чтобы убедиться в отсутствии таких печальных последствий», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев добавил, что существует две версии развития болезни Паркинсона. «Есть несколько теорий развития болезни Паркинсона, которые окончательно еще не подтверждены. Одна из них говорит, что это заболевание аутоиммунное, то есть иммунная система вырабатывает антитела, которые повреждают черную нейронную субстанцию, то есть Substantia nigra. Другая теория сводится к версии, что это нейродегенеративное заболевание. Коронавирус действует по нескольким фронтам, вызывает воспаление в различных тканях, развивает тромбоз, поэтому я допускаю, что он может способствовать развитию Паркинсона, но в своей практики пока с этим не сталкивался», — заявил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

COVID-19 может спровоцировать развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Коронавирус может спровоцировать и ускорить развитие болезни Паркинсона, это новое исследование и такие случаи уже описаны. Зная природу болезни Паркинсона, образования соответствующих протеиновых структур, мы понимаем, что коронавирус может стать провокатором, и тут скорее всего два в одном — идет аутоиммунное поражение, а также поражение центральной нервной системы, потому что COVID-19 является мощным триггером запуска многих аутоиммунных процессов», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, для раннего выявления болезни Паркинсона необходимо после выздоровления от коронавируса пройти полную диспансеризацию. «Мы знали по симптомам потери обоняния, что коронавирус поражает центральную нервную систему, но теперь понимаем, что дело заходит намного дальше, поэтому очень важно после COVID-19 пройти обследование, углубленную профилактическую диспансеризацию, чтобы убедиться в отсутствии таких печальных последствий», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев добавил, что существует две версии развития болезни Паркинсона. «Есть несколько теорий развития болезни Паркинсона, которые окончательно еще не подтверждены. Одна из них говорит, что это заболевание аутоиммунное, то есть иммунная система вырабатывает антитела, которые повреждают черную нейронную субстанцию, то есть Substantia nigra. Другая теория сводится к версии, что это нейродегенеративное заболевание. Коронавирус действует по нескольким фронтам, вызывает воспаление в различных тканях, развивает тромбоз, поэтому я допускаю, что он может способствовать развитию Паркинсона, но в своей практики пока с этим не сталкивался», — заявил он.