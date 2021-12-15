WP: РФ может положиться на КНР в случае жестких санкций Запада

15 декабря 2021 в 23:45 Размер текста - 17 +

Россия и Китай планируют создать независимую инфраструктуру для торговых операций в ответ на угрозу США о финансовой изоляции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саммит Росси и Китая показал, что глава РФ Владимир Путин может положиться на поддержку со стороны председателя КНР Си Цзиньпина в случае введения Западом новых жестких санкций. Об этом сообщает издание The Washington Post. «Видеовстреча стала сигналом для Вашингтона, что Россия может положиться на свои крепкие отношения с Китаем, если Запад введет новые жесткие финансовые и экономические санкции в случае нападения на Украину», — пишут авторы статьи. Отмечается, что лидеры двух государств обсудили создание независимой финансовой инфраструктуры для торговых операций между Россией и Китаем. Помимо этого, авторы статьи сообщили, что в этом году военное сотрудничество между РФ и КНР усилилось. Ранее Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Саммит Росси и Китая показал, что глава РФ Владимир Путин может положиться на поддержку со стороны председателя КНР Си Цзиньпина в случае введения Западом новых жестких санкций. Об этом сообщает издание The Washington Post. «Видеовстреча стала сигналом для Вашингтона, что Россия может положиться на свои крепкие отношения с Китаем, если Запад введет новые жесткие финансовые и экономические санкции в случае нападения на Украину», — пишут авторы статьи. Отмечается, что лидеры двух государств обсудили создание независимой финансовой инфраструктуры для торговых операций между Россией и Китаем. Помимо этого, авторы статьи сообщили, что в этом году военное сотрудничество между РФ и КНР усилилось. Ранее Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря.