ЦИК вводит новый формат работы с политологами. «Не должен превращаться в „говорильню“» 16 декабря 2021 в 05:53 Размер текста - 17 + Алгоритм работы в новом формате еще обсуждается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центризбирком планирует вывести работу с экспертами на новый уровень. На повестке уже стоит обсуждение два важных вопроса о наблюдении за выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Центризбирком (ЦИК) готов вновь „открыть двери“ для электоральных экспертов и не просто продолжить работу с ними, а „вывести ее на новый уровень“», — передает издание « Коммерсантъ ». По словам Памфиловой, новый формат не должен превращаться в «говорильню». Отмечается, что в ближайшее время для обсуждения предлагается две темы. Это организация гражданского контроля за онлайн голосованием и стратегия организации видеонаблюдения, сообщает глава ЦИК. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Центризбирком планирует вывести работу с экспертами на новый уровень. На повестке уже стоит обсуждение два важных вопроса о наблюдении за выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Центризбирком (ЦИК) готов вновь „открыть двери“ для электоральных экспертов и не просто продолжить работу с ними, а „вывести ее на новый уровень“», — передает издание «Коммерсантъ». По словам Памфиловой, новый формат не должен превращаться в «говорильню». Отмечается, что в ближайшее время для обсуждения предлагается две темы. Это организация гражданского контроля за онлайн голосованием и стратегия организации видеонаблюдения, сообщает глава ЦИК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям