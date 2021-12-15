15 декабря 2021

ЦИК вводит новый формат работы с политологами. «Не должен превращаться в „говорильню“»

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Алгоритм работы в новом формате еще обсуждается Фото:

Центризбирком планирует вывести работу с экспертами на новый уровень. На повестке уже стоит обсуждение два важных вопроса о наблюдении за выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Центризбирком (ЦИК) готов вновь „открыть двери“ для электоральных экспертов и не просто продолжить работу с ними, а „вывести ее на новый уровень“», — передает издание «Коммерсантъ». По словам Памфиловой, новый формат не должен превращаться в «говорильню».

Отмечается, что в ближайшее время для обсуждения предлагается две темы. Это организация гражданского контроля за онлайн голосованием и стратегия организации видеонаблюдения, сообщает глава ЦИК.

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Центризбирком планирует вывести работу с экспертами на новый уровень. На повестке уже стоит обсуждение два важных вопроса о наблюдении за выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Центризбирком (ЦИК) готов вновь „открыть двери“ для электоральных экспертов и не просто продолжить работу с ними, а „вывести ее на новый уровень“», — передает издание «Коммерсантъ». По словам Памфиловой, новый формат не должен превращаться в «говорильню». Отмечается, что в ближайшее время для обсуждения предлагается две темы. Это организация гражданского контроля за онлайн голосованием и стратегия организации видеонаблюдения, сообщает глава ЦИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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