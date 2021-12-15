Центризбирком планирует вывести работу с экспертами на новый уровень. На повестке уже стоит обсуждение два важных вопроса о наблюдении за выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Центризбирком (ЦИК) готов вновь „открыть двери“ для электоральных экспертов и не просто продолжить работу с ними, а „вывести ее на новый уровень“», — передает издание «Коммерсантъ». По словам Памфиловой, новый формат не должен превращаться в «говорильню».
Отмечается, что в ближайшее время для обсуждения предлагается две темы. Это организация гражданского контроля за онлайн голосованием и стратегия организации видеонаблюдения, сообщает глава ЦИК.
Центризбирком планирует вывести работу с экспертами на новый уровень. На повестке уже стоит обсуждение два важных вопроса о наблюдении за выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Центризбирком (ЦИК) готов вновь „открыть двери“ для электоральных экспертов и не просто продолжить работу с ними, а „вывести ее на новый уровень“», — передает издание «Коммерсантъ». По словам Памфиловой, новый формат не должен превращаться в «говорильню». Отмечается, что в ближайшее время для обсуждения предлагается две темы. Это организация гражданского контроля за онлайн голосованием и стратегия организации видеонаблюдения, сообщает глава ЦИК.