15 декабря 2021

Аналитик составил прогноз о курсе доллара и евро на 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, деньги, обмен валюты, доллары, валюта, доллар, наличные деньги
Экономисты ожидают остановки доллара на уровне 70-77 рублей Фото:

Российская валюта в 2022 году может укрепиться, в то время как курс доллара остановится на уровне 70—77 рублей, а также евро — 79-87. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков предполагает, что в случае усиления санкционной риторики в отношении России курс выйдет за верхний уровень ценового диапазона.

«Вероятнее всего, курс рубля в 2022 году будет находиться в диапазоне 70-77 за доллар и 79-87 за евро. Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона», — пояснил Чечушков в беседе с агентством «Прайм».

Ранее аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что рубль может укрепиться уже в первом квартале 2022 года, уточняет «Федеральное агентство новостей». По его словам, фактор нового штамма сильно увеличил неопределенность, поддерживая волатильность на рынках, передает Life. К концу 2021 года аналитики прогнозировали укрепление российской валюты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская валюта в 2022 году может укрепиться, в то время как курс доллара остановится на уровне 70—77 рублей, а также евро — 79-87. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков предполагает, что в случае усиления санкционной риторики в отношении России курс выйдет за верхний уровень ценового диапазона. «Вероятнее всего, курс рубля в 2022 году будет находиться в диапазоне 70-77 за доллар и 79-87 за евро. Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона», — пояснил Чечушков в беседе с агентством «Прайм». Ранее аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что рубль может укрепиться уже в первом квартале 2022 года, уточняет «Федеральное агентство новостей». По его словам, фактор нового штамма сильно увеличил неопределенность, поддерживая волатильность на рынках, передает Life. К концу 2021 года аналитики прогнозировали укрепление российской валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...