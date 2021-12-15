Аналитик составил прогноз о курсе доллара и евро на 2022 год

16 декабря 2021 в 07:32 Размер текста - 17 +

Экономисты ожидают остановки доллара на уровне 70-77 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская валюта в 2022 году может укрепиться, в то время как курс доллара остановится на уровне 70—77 рублей, а также евро — 79-87. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков предполагает, что в случае усиления санкционной риторики в отношении России курс выйдет за верхний уровень ценового диапазона. «Вероятнее всего, курс рубля в 2022 году будет находиться в диапазоне 70-77 за доллар и 79-87 за евро. Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона», — пояснил Чечушков в беседе с агентством «Прайм». Ранее аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что рубль может укрепиться уже в первом квартале 2022 года, уточняет «Федеральное агентство новостей». По его словам, фактор нового штамма сильно увеличил неопределенность, поддерживая волатильность на рынках, передает Life . К концу 2021 года аналитики прогнозировали укрепление российской валюты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская валюта в 2022 году может укрепиться, в то время как курс доллара остановится на уровне 70—77 рублей, а также евро — 79-87. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков предполагает, что в случае усиления санкционной риторики в отношении России курс выйдет за верхний уровень ценового диапазона. «Вероятнее всего, курс рубля в 2022 году будет находиться в диапазоне 70-77 за доллар и 79-87 за евро. Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона», — пояснил Чечушков в беседе с агентством «Прайм». Ранее аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что рубль может укрепиться уже в первом квартале 2022 года, уточняет «Федеральное агентство новостей». По его словам, фактор нового штамма сильно увеличил неопределенность, поддерживая волатильность на рынках, передает Life. К концу 2021 года аналитики прогнозировали укрепление российской валюты.