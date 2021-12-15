О своем желании блогер Илья Варламов сообщил в своем twitter-аккаунте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер-урбанист Илья Варламов захотел приехать в Курган. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте.

«Хочу в Курган. Больше никуда не хочу», — написал он.

Пользователь Perva в комментариях под постом пообещала ему экскурсию и бутерброды с паштетом в городе. Также жители Курганской области пригласили его в село Кетово и города Шадринск и Катайск Курганской области.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Варламова. Номер телефона, имеющийся в распоряжении редакции, был недоступен.

В 2020 году Варламов хотел приехать в Курган на два дня в рамках турне по стране. Позже объявили о пандемии коронавируса, и поездка блогера не состоялась.