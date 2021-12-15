15 декабря 2021
14 декабря 2021

Блогер Варламов захотел приехать в Курган. «Больше никуда не хочу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
О своем желании блогер Илья Варламов сообщил в своем twitter-аккаунте Фото:

Блогер-урбанист Илья Варламов захотел приехать в Курган. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте.

«Хочу в Курган. Больше никуда не хочу», — написал он.

Пользователь Perva в комментариях под постом пообещала ему экскурсию и бутерброды с паштетом в городе. Также жители Курганской области пригласили его в село Кетово и города Шадринск и Катайск Курганской области.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Варламова. Номер телефона, имеющийся в распоряжении редакции, был недоступен.

В 2020 году Варламов хотел приехать в Курган на два дня в рамках турне по стране. Позже объявили о пандемии коронавируса, и поездка блогера не состоялась.

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Блогер-урбанист Илья Варламов захотел приехать в Курган. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. «Хочу в Курган. Больше никуда не хочу», — написал он. Пользователь Perva в комментариях под постом пообещала ему экскурсию и бутерброды с паштетом в городе. Также жители Курганской области пригласили его в село Кетово и города Шадринск и Катайск Курганской области. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Варламова. Номер телефона, имеющийся в распоряжении редакции, был недоступен. В 2020 году Варламов хотел приехать в Курган на два дня в рамках турне по стране. Позже объявили о пандемии коронавируса, и поездка блогера не состоялась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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