В Кургане тарифы на коммуналку изменятся дважды в 2026 году

Тарифы на коммунальные услуги в Кургане поднимутся дважды в 2026 году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Курганской области в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги — с 1 января и с 1 октября. Максимальные индексы повышения установлены на уровне 1,7 процента с начала года и 12,4 процента с октября. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ о предельных индексах изменения размеров платы за ЖКУ, опубликованном на официальном сайте кабинета министров. С нормативным актом ознакомилось URA.RU.
«С 1 января 2026 года предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Курганской области установлен на уровне 1,7 процента. С 1 октября — 12,4 процента», — говорится в официальном документе.
Отмечается, что эти значения являются максимальными и не могут быть превышены при установлении тарифов. Для некоторых муниципалитетов Курганской области в октябре предусмотрено отклонение от регионального индекса до 2,1 процентного пункта. Это позволит перераспределить нагрузку по оплате коммунальных услуг в пределах региона, предоставляя местным властям гибкость.
Основной рост тарифов ожидается осенью, когда вступят в силу долгосрочные программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Все расчеты и обсуждения тарифов обязаны учитывать федеральные предельные индексы.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обновлены тарифы на коммунальные услуги. В частности, на отопление и горячую воду. Сейчас они составляют: за «тепловую энергию» — 2908,93 рублей за Гкал. Кубометр воды, используемый для горячего водоснабжения — 48,24 руб.
