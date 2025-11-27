Экс-сотрудница курганской полиции получила срок за незаконную миграцию и подлог
Бывший капитан курганской полиции получила срок за незаконную помощь мигрантам
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывшая сотрудница отдела МВД «Катайский» (Курганская область) признана виновной в организации незаконной миграции и 16 случаях служебного подлога. Экс-капитан полиции приговорена к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в районном суде.
«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. „а“, „в “ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц с целью скрыть совершение преступления), 16 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), <…> путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, и штраф в размере 500 000 рублей», — ответили в суде в ответ на запрос редакции. Основвное наказание исполнят, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.
Также бывшей сотруднице отдела миграции запрещено на полтора года занимать должности по госслужбе, связанные с решением вопросов миграционного характера. При этом суд оправдал женщину по статье о превышении полномочий.
Подельник бывшего капитана полиции, местный предприниматель, получил полтора года колонии условно за организацию незаконной миграции группой лиц. Он также заплатит 300 тысяч рублей штрафа.
О нарушениях в отделе миграции Катайского округа стало известно в январе 2024 года. Сотрудницу полиции отправили в СИЗО по ходатайству следственных органов. Через несколько месяцев ее поместили под домашний арест.
Материал из сюжета:Проблемы мигрантов в Курганской области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!