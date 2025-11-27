В Курганской области медработнику вынесли приговор за смерть пациента

Медработнику из Каргапольского округа назначили исправительные работы за смерть пациента (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каргаполье округе (Курганская область) суд вынес приговор медработнику, которого признали виновным в смерти пациента. Об этом сообщает прокуратура региона в своем tg-канале.

Медработник назначил пациенту лекарственный препарат, после введения которого у того развился анафилактический шок и наступила смерть. «Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. С медицинской организации в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 млн рублей», — пишет прокуратура.