Пермский депутат в 6 утра проверял температуру в автобусах

16 декабря 2021 в 11:28 Размер текста - 17 +

С собой депутат взял метеостанцию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин проверил состояние пермских автобусов. Вместе с начальником департамента транспорта Анатолием Путиным в 5:40 утра он замерил температуру воздуха в транспорте. «Утром 15 декабря вместе с руководителем департамента транспорта Перми — Путиным Анатолием Алексеевичем, минуя предварительные договоренности (нас не ждали) приехали на территорию автобусного парка (Индустриальный район, ул. Энергетиков, 40), чтобы лично убедиться, в каком состоянии автобусы выходят на маршрут, — написал он на своей странице в Facebook. — Переносная метеостанция показала температуру 16,1 градусов по Цельсию. В салоне тепло и комфортно». Начальник департамента транспорта Анатолий Путин, депутат Тимофей Чащихин и переносная метеостанция (в руках у Чащихина) Facbook Титмофей Чащихин Причиной выезда стали жалобы от жителей, что в салонах недостаточно тепло. Однако температура в автобусах нормальная. По действующим нормативам она не должны быть ниже 12 градусов и выше 25. «Водитель маршрута пояснил, что во время сильных морозов при открывании всех дверей падение температуры в салоне автобуса (особенно при длительных остановках) неизбежно», — заключил он. А еще внутри чисто, обратил внимание Чащихин. Тимофей Чащихин является депутатом по округу №1, который ранее в гордуме представлял нынешний мэр Перми Алексей Демкин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин проверил состояние пермских автобусов. Вместе с начальником департамента транспорта Анатолием Путиным в 5:40 утра он замерил температуру воздуха в транспорте. «Утром 15 декабря вместе с руководителем департамента транспорта Перми — Путиным Анатолием Алексеевичем, минуя предварительные договоренности (нас не ждали) приехали на территорию автобусного парка (Индустриальный район, ул. Энергетиков, 40), чтобы лично убедиться, в каком состоянии автобусы выходят на маршрут, — написал он на своей странице в Facebook. — Переносная метеостанция показала температуру 16,1 градусов по Цельсию. В салоне тепло и комфортно». Причиной выезда стали жалобы от жителей, что в салонах недостаточно тепло. Однако температура в автобусах нормальная. По действующим нормативам она не должны быть ниже 12 градусов и выше 25. «Водитель маршрута пояснил, что во время сильных морозов при открывании всех дверей падение температуры в салоне автобуса (особенно при длительных остановках) неизбежно», — заключил он. А еще внутри чисто, обратил внимание Чащихин. Тимофей Чащихин является депутатом по округу №1, который ранее в гордуме представлял нынешний мэр Перми Алексей Демкин.