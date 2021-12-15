Свердловские школьники массово уходят на дистанционное обучение

Классы уходят на карантин по ОРВИ в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За минувшую неделю в Екатеринбурге (Свердловская область) выросло количество классов, переведенных на дистанционное обучение из-за карантинных мер, связанных с ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования города Екатеринбурга.

«По данным на 13 декабря 2021 года, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 269 классов в школах. Из них 227 ушли на карантин из-за ОРВИ, а 42 класса — из-за новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Также на карантин ушли группы в детских садах. «73 группы (2,3% от общего количества групп в Екатеринбурге), (НКВИ — 16, ОРВИ — 57). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», — отметили в департаменте образования.

Ранее URA.RU писало, что школы в регионах РФ переходят на дистанционное обучение отдельными классами. Минпросвещения отмечает, что это происходит из-за коронавируса и «сезонного» роста заболеваемости ОРВИ. Также сообщалось, что в России может начаться новая волна коронавируса, которая сильнее всего будет в регионах, считает ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.