Открытие памятника состоялось 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник Александру Невскому, который открыли 15 декабря в Кургане, является копией скульптуры из Санкт-Петербурга. Это 16 декабря заметил блогер Илья Винштейн. Памятник открыл православный миллиардер, заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общества «Царьград» Константин Малофеев.

«Памятник Александру Невскому в Кургане оказался не таким уж уникальным творением. Автором скульптуры является Алексей Игнатов. Оригинал им был создан в 2013 году для музея артиллерии в Санкт-Петербурге», — написал Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в 2014 году появилась почтовая марка, на которой изображена эта скульптура, а осенью 2021 года такие же памятники появились в Переславле-Залесском и Москве. В Курганской епархии знали, что этот памятник является копией. «Памятник — это дар <…> Константина Малофеева городу Кургану. До революции в каждом городе стояли памятники русским царям и императорам, которые отливались по единым образцам. В советское время все эти памятники были уничтожены, сейчас мы начинаем возрождать историческое наследие», — объяснили URA.RU в пресс-службе епархии.

15 декабря на открытии памятника также присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Раньше на этом месте был установлен арт-объект «Баба-яга».