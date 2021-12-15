Пьяных водителей в Тюмени будут ловить по новым правилам

Нетрезвых водителей будут выявлять по выходным и вечерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нетрезвых водителей в Тюменской области будут массово выявлять в выходные дни или в вечернее время. Об этом 16 декабря сообщил глава регионального УМВД Леонид Коломиец, выступая на заседании Тюменской облдумы, которое транслируется онлайн. Ранее сплошные проверки проводились по утрам, на что жаловались жители региона.

«Из-за утренних сплошных проверок граждане часто опаздывали на работу. Я сделал замечание врио начальника управления ГИБДД [Алексею Миллеру]. Теперь массовые проверки будут проводиться в позднее вечернее время и в выходные дни», — рассказал глава ведомства.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области пьяных водителей будут выявлять с помощью скрытых патрулей. Кроме того, ГИБДД будет задействовать для этих целей и дроны — Тюменская область вошла в число 17 регионов России, где была внедрена эта практика.