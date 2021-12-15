Пермский вор скрывался благодаря ведру из-под майонеза

Мужчина рассказал, что использовал ведро, чтобы не повредить ногу при прыжке из окон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми полицейские задержали подозреваемого благодаря его характерной походке из-за поврежденной ноги. Также выяснилось, что мужчина использовал ведра из-под майонеза, чтобы незаметно скрыться с мест преступления — прыгать из окон квартир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, на территории Свердловского и Индустриального районов Перми в ноябре участились квартирные кражи. Вор проникал через окна и балконы в квартиры, расположенные на 1-3 этажах.

«Все преступления также связывал еще один момент — под окнами полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза либо строительных смесей. Также, изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что подозреваемый имеет характерную походку», — сообщили URA.RU представители ведомства.

После изучения списка лиц, совершивших подобные преступления, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. В Свердловском районе проживает мужчина, который почти всю жизнь отбывал наказание за квартирные кражи.

В прошлом году при совершении очередного преступления вор получил перелом пятки, поэтому теперь хромает. Преступник рассказал, что пластиковое ведро он использовал, чтобы не повредить ногу при прыжках из окон.

При задержании у мужчины нашли часть украденных вещей. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Расследование продолжается.