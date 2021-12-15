Пермякам открыли рейсы в 4 города

Полеты начнутся с 11—12 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале следующего, 2022 года открываются новые прямые рейсы из Перми в 4 города России. Полеты в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу будет выполнять авиакомпания Red Wings, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания Red Wings в январе 2022 года начинает полеты из Перми по четырем новым направлениям — в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу», — сообщили в компании. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ100 с вместимостью в 100 пассажиров.

Полеты в Волгоград и Калининград из Перми начнут выполняться с 11 января по вторниками. В Уфу можно будет улететь по вторникам и четвергам уже с 11 января, а в Краснодар — по понедельникам и средам с 12 января. Также в 2022 году авиакомпания продолжит рейсы в Мурманск и Махачкалу.