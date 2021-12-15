15 декабря 2021

Пермякам открыли рейсы в 4 города

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, споттинг, самолет, авиакомпания red wings
Полеты начнутся с 11—12 января Фото:

В начале следующего, 2022 года открываются новые прямые рейсы из Перми в 4 города России. Полеты в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу будет выполнять авиакомпания Red Wings, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания Red Wings в январе 2022 года начинает полеты из Перми по четырем новым направлениям — в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу», — сообщили в компании. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ100 с вместимостью в 100 пассажиров.

Полеты в Волгоград и Калининград из Перми начнут выполняться с 11 января по вторниками. В Уфу можно будет улететь по вторникам и четвергам уже с 11 января, а в Краснодар — по понедельникам и средам с 12 января. Также в 2022 году авиакомпания продолжит рейсы в Мурманск и Махачкалу.

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В начале следующего, 2022 года открываются новые прямые рейсы из Перми в 4 города России. Полеты в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу будет выполнять авиакомпания Red Wings, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания Red Wings в январе 2022 года начинает полеты из Перми по четырем новым направлениям — в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу», — сообщили в компании. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ100 с вместимостью в 100 пассажиров. Полеты в Волгоград и Калининград из Перми начнут выполняться с 11 января по вторниками. В Уфу можно будет улететь по вторникам и четвергам уже с 11 января, а в Краснодар — по понедельникам и средам с 12 января. Также в 2022 году авиакомпания продолжит рейсы в Мурманск и Махачкалу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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