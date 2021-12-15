В Нефтеюганске полиция дежурит в школах из-за анонимных угроз

16 декабря 2021 в 12:47 Размер текста - 17 +

В школах Нефтеюганска размещены посты силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске организовано дежурство сотрудников полиции во всех школах города из-за сообщений в одном из telegram-каналов об угрозах взрыва в учебных заведениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города», — говорится в сообщении на сайте администрации Нефтеюганска. При этом там подчеркнули, что по результатам проверки трех школ, где прошла эвакуация учеников, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Источник URA.RU, близкий к мэрии, сообщил, что telegram-канал был оформлен в стиле популярного американского фильмов ужаса «Пила». «Аналогичные telegram-каналы с похожей стилистикой уже создавались в других российских городах. Тогда спецслужбы установили, что за ними стояли школьники-хулиганы», — сообщил инсайдер. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с URA.RU сообщил, что у спецслужб есть все шансы найти злоумышленников. «Деанонимизировать злоумышленников достаточно легко в части случаев. Существует базы данных таких киберпреступников. В Америке, например, за поимку объявляются награды и тогда преступников сдают свои же. А если речь идет о подростках, то достаточно кинуть сообщение в telegram-канал о том, что он раскрыт. Он его откроет, и тогда уже можно его вычислить», — рассказал эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске с утра были эвакуированы три школы из-за угрозы взрыва. Неизвестный звонил в полицию и сообщил якобы о минировании учебных заведений. А накануне угрозы распространялись в telegram-канале. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нефтеюганске организовано дежурство сотрудников полиции во всех школах города из-за сообщений в одном из telegram-каналов об угрозах взрыва в учебных заведениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города», — говорится в сообщении на сайте администрации Нефтеюганска. При этом там подчеркнули, что по результатам проверки трех школ, где прошла эвакуация учеников, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Источник URA.RU, близкий к мэрии, сообщил, что telegram-канал был оформлен в стиле популярного американского фильмов ужаса «Пила». «Аналогичные telegram-каналы с похожей стилистикой уже создавались в других российских городах. Тогда спецслужбы установили, что за ними стояли школьники-хулиганы», — сообщил инсайдер. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с URA.RU сообщил, что у спецслужб есть все шансы найти злоумышленников. «Деанонимизировать злоумышленников достаточно легко в части случаев. Существует базы данных таких киберпреступников. В Америке, например, за поимку объявляются награды и тогда преступников сдают свои же. А если речь идет о подростках, то достаточно кинуть сообщение в telegram-канал о том, что он раскрыт. Он его откроет, и тогда уже можно его вычислить», — рассказал эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске с утра были эвакуированы три школы из-за угрозы взрыва. Неизвестный звонил в полицию и сообщил якобы о минировании учебных заведений. А накануне угрозы распространялись в telegram-канале.