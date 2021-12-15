15 декабря 2021

В курганской мэрии новое назначение в руководстве. Инсайд URA.RU подтвердился

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, мэрия кургана, город курган, администрация города
В курганской мэрии назначен новый замглавы города Фото:

Исполняющим обязанности замглавы города Кургана, директора департамента социальной политики назначен Сергей Чугунов. Мэр Кургана Елена Ситникова представила его коллегам, говорится на сайте администрации.

«Опыт работы в социальной сфере Сергея Николаевича — около двадцати лет. Свою трудовую деятельность он начинал учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе № 53, также работал на разных должностях в областной специализированной школе олимпийского резерва № 2. Был тренером-преподавателем по греко-римской борьбе, инструктором-методистом, старшим инструктором-методистом, заместителем директора по организационной и по учебно-спортивной работе», — сказано в релизе.

Сергей Чугунов имеет два высших образования. Окончил Курганский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт» и получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Челябинском государственном университете.

URA.RU в начале декабря писало, что новым руководителем департамента соцполитики администрации Кургана может стать Сергей Чугунов. Тогда он занимал пост заведующего отделом спорта. Должность директора департамента соцполитики была вакантна с мая 2021 года. Ранее его возглавляла Елена Ситникова, которая в мае была назначена врио главы Кургана вместо ушедшего в отставку Андрея Потапова.

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Исполняющим обязанности замглавы города Кургана, директора департамента социальной политики назначен Сергей Чугунов. Мэр Кургана Елена Ситникова представила его коллегам, говорится на сайте администрации. «Опыт работы в социальной сфере Сергея Николаевича — около двадцати лет. Свою трудовую деятельность он начинал учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе № 53, также работал на разных должностях в областной специализированной школе олимпийского резерва № 2. Был тренером-преподавателем по греко-римской борьбе, инструктором-методистом, старшим инструктором-методистом, заместителем директора по организационной и по учебно-спортивной работе», — сказано в релизе. Сергей Чугунов имеет два высших образования. Окончил Курганский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт» и получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Челябинском государственном университете. URA.RU в начале декабря писало, что новым руководителем департамента соцполитики администрации Кургана может стать Сергей Чугунов. Тогда он занимал пост заведующего отделом спорта. Должность директора департамента соцполитики была вакантна с мая 2021 года. Ранее его возглавляла Елена Ситникова, которая в мае была назначена врио главы Кургана вместо ушедшего в отставку Андрея Потапова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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