В Кургане ищут кандидата на важную должность в мэрии

В Кургане глава отдела спорта может заняться соцполитикой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым руководителем департамента соцполитики администрации Кургана может стать Сергей Чугунов. Сейчас он занимает пост заведующего отделом спорта. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько инсайдеров, приближенных к мэрии.

«На должность директора департамента социальной политики сейчас согласуют Сергея Чугунова. Пока он возглавляет отдел спорта», — пояснили источники.

Должность директора департамента соцполитики вакантна с мая 2021 года. Ранее его возглавляла Елена Ситникова, которая в мае была назначена врио главы Кургана вместо ушедшего в отставку Андрея Потапова. В пресс-службе администрации города URA.RU пояснили: «В настоящий момент идет процесс формирования структуры администрации города Кургана. После ее утверждения будет начат процесс назначения на должности».

URA.RU писало, что гордума Кургана приняла отставку главы города Андрея Потапова 12 мая. Он досрочно ушел с поста по состоянию здоровья. С 13 мая временно исполняет обязанности мэра Кургана замглавы города Елена Ситникова. Она занимала должность заместителя главы Кургана — директора департамента социальной политики с февраля 2020 года. Ранее Ситникова занимала должность замглавы Кетовского района по социальной политике.